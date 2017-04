پاک فوج نے عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ1923 کے تحت تحویل میں لے لیا: آئی ایس پی آر

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے عزیر بلوچ کو اپنی تحویل میں لیا۔

فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق عزیربلوچ کو پاکستان آرمی ایکٹ1923 کے تحت تحویل میں لیاگیا۔عزیر بلوچ پر حساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو دینے کا الزام تھا۔ وہ بلوچستان میں غیر ملکی خفیہ اداروں کو کارروائی کے لئے خفیہ معلومات دیتا رہا ہے

On charges of espionage (leakage of sensitive security information to foreign intelligence agencies). (2 of 2)