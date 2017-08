نوازشریف پر پھولوں کی بارش، جی ٹی روڈ مکمل بند، متوالوں نے تاریخ رقم کردی: مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر اعظم نواز شریف مشن جی ٹی روڈ کے دوران کالا شاہ کاکو پہنچ گئے ہیں جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز سوشل میڈیا پر مسلسل ان کی سرگرمیوں کو نمایاں کر رہی ہیں،مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی محبت جی ٹی روڈ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ موجود تاریخ میں کسی بھی قائد کے استقبال کا واحد نظارہ ہے۔

GT road jam packed. This is the first of its kind phenomenon in the recent history. pic.twitter.com/0nILVff8n6