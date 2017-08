سیکیورٹی فورسز پر حملہ جشن آزادی کی تقاریب کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے :آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ جشن آزادی کی تقاریب کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے لیکن ہماری جدوجہد ہر طرح کے چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔

کوئٹہ بم دھماکہ: پاک فوج کے 8 جوانوں اور 7 شہریوں سمیت 15 افراد شہید، 25 افراد شدید زخمی ہوگئے ہیں: آئی ایس پی آر

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمرجاوید نے کوئٹہ میں فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے،یہ حملہ جشن آزادی کو متاثر کرنے کی کوشش ہے،ہمارا عزم کسی بھی چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔

COAS condemns terrorist attack on Army truck in Quetta, an attempt to mar Indep Day festivity. Our resolve won't succumb to any challenge.