خواجہ آصف دورہ ایران مکمل کرکے پاکستان پہنچ گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر خارجہ آصف خواجہ دورہ ایران مکمل کرکے پاکستان واپس آگئے ہیں۔

عرب ملک کے بڑے شہر میں اچانک عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، شہری گھبرا کر باہر نکلے تو اس کی وجہ آسمان میں موجود کیا چیز تھی؟ دیکھ کر پورا شہر خوف میں ڈوب گیا کیونکہ۔۔۔

آصف خواجہ نے اپنے دورہ ایران میں ایرانی صدر سے ملاقات کی،جس میں علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و استحکام پر بات چیت ہوئی۔دونوں ممالک کے درمیان اعلی سطح کے رابطوں پر اظہار اطمینان کیا ، ملاقات میں باہمی دوستانہ اورتاریخی برادرانہ تعلقات کوفروغ دینے پراتفاق کیا گیا۔تجارت معیشت اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔

پاکستان نے امریکہ کی نئی پالیسی کے بعد خطے کے اہم اور دوست ممالک سے رابطہ کرنے اور اپنا موقف واضح کرنے کے لئے ان دوروں کا ٓآغاز کیا ہے ،اس سے قبل آصف خواجہ چین کے دورہ کر کے آئے ہیں ۔اور آج وہ اس سلسلے میں ترکی کادورہ بھی کر رہے ہیں۔

FM @KhawajaMAsif led delegation levels talks from Pakistani side, while Iranian side was led by FM Jawad Zarif pic.twitter.com/0xkQwqXYqY