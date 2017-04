آصفہ بھٹو خورشید شاہ کے خواتین بارے ریمارکس پر برہم،معافی مانگنے کا مشورہ دیدیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستا آن لائن)سابق صدر آصف زرداری او ر بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری اپنی ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید کے بیان پر برہم ہوگئی ہیں اور ان کو خواتین سے متعلق بیان پر معافی مانگنے کامشورہ دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے کہا کہ خواتین سے متعلق پارلیمنٹ میں بار بارہتک آمیزبیانا دیئے جاتے ہیں،اس طرح کے نازیبا ریمارکس کسی صورت برداشت نہیں کیے جانے چاہئیں،پارلیمنٹ میں خواتین سے متعلق بیان معاشرے کے عکاس ہونگے،پارلیمنٹ ہمارے معاشرے کیلئے ماڈل ہے اور امید ہے کہ خورشید شاہ اپنے ریمارکس پر معافی مانگیں گے۔

یاد رہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی تقریر کے دوران خواتین بات چیت میں مصروف تھی جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ خواتین خاموش ہو جائیں اگر باتیں کرنی ہیں تو پارلیمنٹ سے باہر جاکریں جس پر خورشید شاہ نے ریمارکس دیئے تھے کہ خواتین کو بولنے دیں یہ باتیں نہ کریں تو بیمار ہوجائیں گے۔سپیکر ایاز صادق نے جواب دیا کہ شاہ صاحب آپ خواتین پر بات کرکے استحقاق مجروح کررہے ہیں۔

خورشید شاہ نے اپنے بیان پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آصفہ کو میری بات پتہ نہیں ہوگی،کون خواتین سے متعلق ایسی بات کرسکتا ہے،ازراہ مذاق بات کی تھی اور یہ سب میڈیا کا کمال ہے کوئی غلط بات نہیں کی۔

Such remarks should not be tolerated. Hope Khurshid Shah respectfully apologises 2/2 — Aseefa B Zardari (@AseefaBZ) April 13, 2017

Far too many times this has happend. Insensitive remarks against women in politics have reoccured in Parliament 1/2 — Aseefa B Zardari (@AseefaBZ) April 13, 2017