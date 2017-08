خیبر پختونخوا پولیس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا: عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے اور یہاں کی پولیس نے دہشتگردی کے خلاف بہترین کام کیا ہے جس کی بڑی وجہ اس محکمے کو غیر سیاسی کرنا ہے۔

ٹوئٹر پر عمران خان نے ایک انگریزی روزنامے کی خبر کا عکس شیئر کیا جس میں لکھا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رواں سال گزشتہ دس سالوں کے مقابلے میں سب سے کم دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں جبکہ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم پر بھی بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ یہ خبر پڑھ کر عمران خان نے اسے ٹوئٹر پر شیئر کیا اور خیبر پختونخوا پولیس کو مبارکباد پیش کی۔

انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا فرنٹ لائن پر لڑ کر پورے ملک کی سیکیورٹی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا نے ثابت کردیا ہے کہ جب آپ پولیس کو غیر سیاسی کر دیں اور میرٹ پر این ٹی ایس کے ذریعے بھرتیاں کریں تو پھر یہی پولیس جرائم اور دہشتگردی کے خلاف بڑی موثر ثابت ہو سکتی ہے۔

Congratulations to the KP police force pic.twitter.com/vpIIyrtLDt

KP is frontline province in combating terrorism and helping to bolster security of the country. https://t.co/V4DeTmxffQ