کوئٹہ بم دھماکے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ حامد میر نے بتا دیا، ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ان کی حمایت کریں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پشین سٹاپ کے قریب گزشتہ روز دھماکہ ہوا جس میں فوج کے 8 جوانوں اور 7 عام شہریوں سمیت 14 افراد جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”نواز شریف دا صدقہ دے رئے آں۔۔۔“ شیخ رشید اتوار کو صبح سویرے ایسا کام کرتے ”رنگے“ ہاتھوں پکڑے گئے کہ شہری بھی حیران رہ گئے، اس دوران شیخ رشید نے کیا کہا؟ جان کر مسلم لیگ (ن) کے رہنماءتلملا اٹھے گے

سینئر صحافی حامد میر نے اس دھماکے کے پیچھے چھپے ذمہ دار کو دبے الفاظ میں بے نقاب کر دیا ہے اور اپنے بیان میں ایک ایسی جانب اشارہ کیا ہے کہ جان کر آپ بھی ان کی بھرپور حمایت کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ فخر زمان کو کیرئیر کا پہلا جھٹکا لگ گیا، سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا کیونکہ۔۔۔ فخر پاکستان کے مداحوں کیلئے افسوسناک خبر آ گئی

حامد میر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”کوئٹہ میں دھماکے کا وقت یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے ۔ 14 اگست میں صرف 2 روز باقی ہیں۔ اس طرح کے حملے پاکستانی قوم کی ابھرنے کی صلاحیت کو نہیں توڑ سکتے۔“

Timing speaking who is behind the attack in Quetta.2 days left in 14th August.These attacks cannot break the resilience of Pakistani nation.