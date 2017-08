چین کے نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم ہاﺅس آمد،وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے استقبال کیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چین کے نائب وزیر اعظم وانگ یانگ اسلام آبادمیں وزیراعظم ہاﺅس پہنچ گئے ہیں ،معزز مہمان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے کیا۔چینی نائب وزیر اعظم پاکستان کے 70ویں جشن آزادی میں اظہار یک جہتی کے لئے دو روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔وہ کل پارلیمنٹ ہاﺅس میں ہونے والی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہو ں گے،جبکہ چین کے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں مختلف تقاریب بھی منعقد کی جائیں گی۔

H.E. Mr. Wang Yang, Vice Premier of China arrives at PM House Islamabad. Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi receives the Vice Premier pic.twitter.com/ds9C1e0KBC