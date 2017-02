’یہ کام کرنے میں ہماری مدد کریں‘شہبازشریف نے عوام سے اپیل کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف نے پنجاب کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ جعلی ادویات کیخلاف جہاد میں ان کی مدد کریں، ہرسال ہزاروں زندگیاں ڈرگ مافیا کے لالچ کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔

ٹوئیٹر پر اپیل کرتے ہوئے شہبازشریف نے واضح کیاکہ ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کا مقصد جعلی ڈرگز کی پیداوار روکنا ہے ، مافیا کو انسانی زندگیوں کیساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ، جعلی اور غیرمعیاری ادویہ کی وجہ سے ایک غریب کی موت اسی طرح بھیانک ہے جس طرح گولی سے کسی معصوم کو مارنا ہے ۔ اُنہوں نے واضح کیاکہ معیاری ادویات تیار کرنے اور سپلائی کرنیوالوں کی قدر کی جائے گی تاہم جعلی ادویات بیچنے والوں سے سختی کیساتھ نمٹاجائے گا۔

I appeal to citizens of Punjab to support us in Jihad against fake medicines. Thousands of lives fall prey to greed of drug mafia every year