نجی چینل مسلسل جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، پیمرا کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں کیا جارہا: مریم نواز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن) وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک چینل کی جانب سے مسلسل جھوٹی خبریں نشر کی جا رہی ہیں مگر پیمرا اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ۔

What a shame that a news channel continues to lie so blatantly yet @reportpemra takes no action. pic.twitter.com/IK799tlH1d