عمران خان نے امامت شروع کر دی ، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے امامت شروع کر دی جن کی حالیہ تصویر سامنے آگئی ہے جس میں وہ نتھیا گلی میں پارٹی رہنما صاحبزادہ جہانگیر کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان کے سینئر مشیر برائے بیرونی تجارت اور برطانیہ و یورپ میں پی ٹی آئی کے سربراہ صاحبزادہ جہانگیر نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ نتھیا گلی میں عمران خان کی رہائش گاہ میں موجود ہیں اور دونوں نماز ادا کر رہے ہیں ۔

Praying with my leader Imran Khan in Nathiagali pic.twitter.com/Q4bauIGSTT

تصویر میں عمران خان جائے نماز پر اگے کھڑے ہوئے ہیں اور صاحبزادہ. جہانگیر پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی تیاری کر رہے ہیں ۔ صاحبزادہ جہانگیر نے تصویر کے ساتھ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”اپنے لیڈر کے ساتھ نتھیا گلی میں نماز ادا کر رہا ہوں “۔

سوشل میڈیا پر صارفین نے عمران خان کی اصل تصویر پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے تاہم بعض لوگوں نے صاحبزادہ جہانگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی تفریق کیوں ؟اگر عمران خان جائے نماز پر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپکو بھی جائے نماز ملنی چاہیے تھی۔

Why this difference.. If IK is praying in prayer mat then u should also be given praying mat !!!