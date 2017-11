افغانستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کی ضرورت ہے: میجر جنرل آصف غفور

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ سرحدکے دونوں اطراف فورسز اور شہریوں کی جانیں قیمتی ہیں،افغانستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کی ضرورت ہے،افغانستان بارڈر سیکیورٹی میں اضافہ کرے۔

Lives of forces & citizens equally precious on both sides. Requires elimination of Ts' sanctuaries in Afg & effective Afg bdr security.(3/3) pic.twitter.com/v994m9dE9L — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) November 13, 2017



ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ آج مزید 2 جوانوں نے جا م شہادت نوش کیا، سرحدپرافغان سیکیورٹی نہ ہونے کی قیمت پاکستان اداکررہاہے، پاکستان نے ا پنے حصے کاکام مکمل کرلیا،پاک فوج نے تمام علاقے کلیئرکرالیے۔

Two more martyrs today! The price Pak is paying for security vacuum on Afg side of the bdr.

Pak has done its part; cleared all areas, (1/3) pic.twitter.com/1sSCUC21mo — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) November 13, 2017



ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پاکستان نے سرحدکے سا تھ اپنی موجودگی میں اضافہ کیا،کراسنگ پوائنٹس بنائے،افغانستان کی طرف تمام فریقین کومزیدکوششیں کرنیکی ضرورت ہے۔