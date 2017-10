احسن اقبال کابیان بیرونی طاقتوں کوخوش کرنے کیلئے ہے:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)عمران خان کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ احسن اقبال کابیان بیرونی طاقتوں کوخوش کرنے کیلئے ہے، نوازشریف کے د رباری قوم کوبےوقوف نہیں بناسکتے۔

Ahsan Iqbal's latest statement is part of the DawnLeaks agenda to malign the armed forces of Pakistan & appease hostile external powers https://t.co/HIUtDd56Qm

وزیر داخلہ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بیان پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا سوشل میڈیا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ احسن اقبال کابیان ڈان لیکس کاایجنڈاہے۔عمران خان نے مزید کہا کہ نوازشریف اوراسحاق ڈارنے قوم کوقرض کے نیچے دبادیا ہے۔

واضح رہے کہ احسن اقبال نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔

The Sharif-Dar combine has crushed the nation under debt for generations to come. The Sharif darbaris cannot fool the nation. https://t.co/c7KSH4X4j5