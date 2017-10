عمران خان مسلم لیگ(ن) اور پاک فوج کو لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں : احسن اقبال

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پاکستان مسلم لیگ(ن ) اور پاک فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔

ڈی جی آئی ایس پی آرکومعیشت پرتبصروں سے گریزکرنا چاہیے:احسن اقبال

تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ احسن اقبال کا بیان ڈان لیکس کا ایجنڈا ہے اور ان کے بیان کا مقصد مسلح افواج کو بدنام اوربیرونی طاقتوں کوخوش کرنا ہے۔

Ahsan Iqbal's latest statement is part of the DawnLeaks agenda to malign the armed forces of Pakistan & appease hostile external powers https://t.co/HIUtDd56Qm

پی ٹی آئی سربراہ کے اس ٹوئٹ کے جواب میں وزیر داخلہ احسن اقبال نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے مسلم لیگ(ن) اور پاک فوج کے تعلقات خراب کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، آپ کے لئے یہی بہتر ہے کہ سیاست میں پاک فوج کو شامل نہ کریں ۔

Khan sb ur dream of creating a rift between army & PMLN for political gains will not come true. Better keep politics free of involving army