جنگل کا قانون نہیں چل سکتا،عمران خان کی مردان واقعے کی مذمت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مردان میں یونیورسٹی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مردان واقعہ قابل مذمت ہے اور جنگل کا قانون نہٰیں چل سکتا۔

مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک طالبعلم جاں بحق،یونیورسٹی غیر معینہ مدت کیلئے بند

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے عبدالولی خان یونیورسٹی میں گزشتہ روز ہونیوالے ہنگامے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ رات سے آئی جی کے پی کے سے رابطے میں ہوں،جنگل کا قانون نہیں چلے گا,ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی انتہائی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں طلباء کے درمیان جھگڑے کے دوران ایک طالبعلم جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہوگئے تھے۔

Am in touch with KP IG since last night on condemnable lynching of student in Mardan. Firm action necessary. Law of the jungle can't prevail