بھارتی فوج نے کشمیری نوجوان کو جیپ کے آگے باندھ دیا ، ویڈیو سامنے آنے پر لوگوں کی شدید تنقید

سری نگر(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فوج نے انسانیت کی توہین کی انتہا کر دی،پتھراﺅسے بچنے کیلئے کشمیری نوجوان کو جیپ کے آگے باندھ دیا جس کے ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی ہے اور لوگ اسے شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ۔

دنیا نیوز کے مطابق بھارتی فوج نے مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڈگام میں ایک کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور فوجی جیپ کے آگے باندھ دیا۔نوجوان کو جیپ کے آگے باندھنے کا مقصد فوجی قافلے پر پتھر پھینکنے والوں کو روکنا تھا اور فوج اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب رہی اور پورا قافلہ بغیر کسی مزاحمت کے گزر گیا۔ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں ایک بھارتی فوجی چلا رہا ہے کہ پتھر پھینکنے والوں کا یہی انجام ہو گا۔

واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس انسانیت سوز ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ا س نوجوان کو اپنی جیپ کے آگے اس لیے باندھا ہوا ہے تاکہ ان کی جیپ پر پتھر نہ برسائے جائیں ۔”انڈین ا یکسپریس “ کے مطابق یہ واقعہ بیرواہ گاﺅں میں پیش آیا جس پر بھارتی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی تصدیق کی جائے گی ۔

Here's the video as well. A warning can be heard saying stone pelters will meet this fate. This requires an urgent inquiry & follow up NOW!! pic.twitter.com/qj1rnCVazn