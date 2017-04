کسی کو کسی کی جان لینے کا حق حاصل نہیں:بختاور بھٹو کی مردان واقعے کی مذمت

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق صدر آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے مردان واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو کسی کی جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے بختاور بھٹو نے کہا کہ مردان یونیورسٹی کا واقعہ قابل افسوس ہے۔انہوں نے کہا کہ کسی کو کسی کی جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے اور کسی کی جان لینا ہر مذہب میں قابل مذمت ہے۔

بختاور بھٹو نے کہا کہ توقع ہے ملزمان سے قاتلوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔قبل ازیں پاکستان تحری انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی مردان واقعے کی مذمت کرچکے ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ روز عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طلباء کے تشدد سے مشعال خان جاں بحق ہوگیا تھا۔

???? no1 has right 2 take a life, it is condemned in every religion. Hope the students &police involved are treated like the murderers they r. https://t.co/rqyBrWUJBl