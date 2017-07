نواز شریف کا مستعفی ہونے سے انکار شرمناک ہے: عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف کے مستعفی نہ ہونے کے اعلان کو شرمناک قرار دے دیا ۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اقتدار بچانے کیلئے اپنے والد اور بچوں کو بدنام کر رہے ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، اثاثے چھپانے، دروغ گوئی اور جعلسازی کے ثبوت سامنے آنے کے باوجود نواز شریف کا مستعفی ہونے سے انکار کرنا شرمناک ہے۔نواز شریف قوم کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں، تمام اخلاقی گراﺅنڈز کھونے کے باوجود وہ صرف اقتدار میں رہنے کیلئے اپنے مرحوم والد اور بچوں کو بدنام کر رہے ہیں۔

Shameful to see NS refusing to resign despite proofs ag him of money laundering, tax evasion, assets concealment plus perjury & forgery — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 14, 2017



عمران خان نے مزید کہا کہ قوم کے ٹیکس ادا کرنے والے لوگ کس طرح نواز شریف پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ٹیکس ادا کرنے والے لوگ اسحاق ڈار اور ان کے تعینات کیے گئے ظفر حجازی (چیئرمین ایس ای سی پی) اور سعید احمد (صد نیشنل بینک) پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ ان پر مجرمانہ مالی بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں۔

NS is willing to betray nation & malign his late father & children just to remain in power despite all loss of moral & legitimate authority https://t.co/wTno5cMdVn — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 14, 2017