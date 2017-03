پنجاب حکومت کا حجاب پہننے والی طالبات کو اضافی نمبر دینے کا فیصلہ ، سوشل میڈیا پر حمایتی و مخالفین میں جنگ چھڑ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب حکومت کے حجاب پہننے والی طالبات کو اضافی نمبر دینے کے فیصلے نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ۔ بعض سیاسی و سماجی شخصیات اس فیصلے پر تنقید کر رہی ہیں تو عام عوام اس فیصلے کو تحسین کی نظروں سے دیکھ رہے اور اسے حکومت کا بہترین اقدام قرار دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس فیصلے کی مخالفت یا اس کے حق میں بات کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو حکومت سے یہ شکوہ کرتے پائے جاتے ہیں کہ داخلے کے وقت حافظِ قرآن کو تو 20 اضافی نمبر دیے جاتے ہیں لیکن طالبات کو صرف 5 نمبر کیوں دیے جائیں گے؟ انہیں بھی لڑکوں کی طرح 20 نمبر دیے جانے چاہئیں۔

پنجاب کے سرکاری کالجز میں فروغ حجاب پالیسی، حجاب کرنے والی طالبات کو اضافی5نمبرز دئیے جائیں گے: وزیر ہائیر ایجوکیشن پنجاب

تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری کالجز میں حجاب پہننے والی طالبات کو 5 اضافی نمبر اور 5 فیصد اضافی حاضری کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر بحث چھڑ گئی ہے۔ پاکستان کی سرکردہ سیاسی و سماجی شخصیات نے اس فیصلے پر حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔

سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ زرداری نے اپنے ٹویٹ میں اس فیصلے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ تو کرلیا ہے لیکن اس کے بعد لڑکوں کا کیا بنے گا؟ دوسرے مذاہب کی لڑکیاں کیا کریں گی؟ حجاب پہننا تعلیمی کارکردگی پر اثر انداز کیوں کر ہو سکتا ہے؟۔

.... and what will the boys do? What will students of a different religion do? Why does wearing a Hijab impact grades/marks ?! https://t.co/kgxlPveRpG — Aseefa B Zardari (@AseefaBZ) March 14, 2017



آصفہ بھٹو زرداری کی طرح بہت سی سیاسی و سماجی شخصیات نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن عام عوام یا گمنام لوگوں کی جانب سے حکومت کے اس فیصلے کو احسن اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اسے آج ہی یورپی یونین کی عدالت کی جانب سے حجاب پر لگائی جانے والی پابندی کا بہترین جواب قرار دے رہے ہیں۔

@AseefaBZ As a Hafiz e Quran got 20 extra numbers. Don't u know mam? — Muhammad Ilyas (@ShammasIlyasma) March 14, 2017

ایک صارف نے اسے ترقی پسندوں کیلئے اسلام آباد ہائیکورٹ میں سوشل میڈیا پر توہین رسالت ﷺ کیس کی سماعت کا آفٹر شاک قرار دیا۔

سوشل میڈیا پر تیسری قسم کے صارفین ایسے بھی ہیں جو اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں لیکن اس کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اس قسم کے ٹوئٹر صارفین کا کہنا ہے کہ جب کالج یا یونیورسٹی میں داخلوں کا میرٹ بنتا ہے تو حافظ قرآن لڑکوں کو 20 اضافی نمبر دیے جاتے ہیں جبکہ حکومت نے ایک تو پہلے ہی تاخیر سے لڑکیوں کیلئے خصوصی نمبروں کا فیصلہ کیا ہے اور اوپر سے انہیں دیے بھی صرف پانچ نمبر جائیں گے جو صنفی امتیاز ہے۔

ابھی لبرلز پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حجاب Hijab

کا زلزلہ بھی آگیا. — Nauman Raza ???????? (@NaumanRazaa) March 14, 2017

ایک ٹوئٹر صارف نے لکھا کہ حافظ قرآن لڑکوں کی طرح حجاب پہننے والی لڑکیوں کو بھی 20 اضافی نمبر دیے جائیں۔

حافظ قرآن لڑکے کو داخلے میں 20 نمبر دئیے جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ انہیں محض 5 دئیے جاتے ہیں ، لڑکیوں کو بھی20نمبر دئیے جائیں — Amjad Hussain anmber (@Bukharian_eagle) March 14, 2017

@MalihaAbbasi Individuals shouldn't force but state can. Just like state can ban hijab ;) — Muhammad Salem (@msalemal) March 14, 2017

حجاب اچھی چیز ہے مگر ان 5 نمبرز کی تقسیم پر مامور افراد کے دل و نگاہ کے علاج کا بھی کوئی فارمولا بتا دیں hijab — Symmetry (@SoloSymmetry) March 14, 2017