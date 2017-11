جہانگیر ترین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ،حیرت انگیز انکشاف

لا ہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ،معروف صحافی مرتضی سولنگی نے انکشاف کیاہے کہ جہانگیر ترین کی لندن ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط سویٹزر لینڈ میں کیے گئے ہیں اور اس میں گواہ بھی ایک سویٹزر لینڈ کا بینکر ہے ۔

مرتضیٰ سولنگی کی جانب سے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کیا گیاہے جس میں انہوں نے جہانگیر ترین کی ٹرسٹ ڈیڈ کا آخری صفحہ شیئر کیا جس میں گواہ ایک سویٹزر لینڈ کے بینکر کو بنایا گیاہے ۔مرتضیٰ سولنگی کا کہناتھا کہ’ کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس سویز اکاﺅنٹس بھی ہیں؟‘،کیا انہوں نے ان اکاﺅنٹس کو ظاہر کیاہے ،اگر وہ انہیں رکھتے ہیں ؟اور یہ سویٹزرلینڈ میں ہی کیوں کیا گیا ۔

So the London Trust deed of Jehangir Tareen was signed in Switzerland and has Swiss bankers as witnesses. Does that mean he has Swiss bank accounts? Has he declared those accounts, if he does hold them? Why signed in Switzerland? pic.twitter.com/vHsnRLDQ0A