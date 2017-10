”امریکی شہریوں کو طالبان کی قید سے رہاکروانے کیلئے پاک فوج نے کوئی آپریشن نہیں کیا بلکہ ۔ ۔ ۔“امریکی عہدیدار نے تہلکہ خیز اعلان کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی انٹیلی جنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے افغانستان سے قبائلی علاقے میں مغوی خاندان کی منتقلی ناکام بناتے ہوئے بازیاب کرالیاجوبعدازاں راولپنڈی اور پھر براستہ لندن کینیڈا روانہ ہوگیا لیکن امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے 2012ءمیں افغانستان سے اغواءہونیوالی فیملی کو بازیاب کرانے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیا۔

کرم ایجنسی میں پاک فوج کے آپریشن اور فیملی کی بازیابی کی تفصیلی خبر پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔



تفصیلات کے مطابق فاکس نیوز کی نیشنل سیکیورٹی کی نمائندہ جینیفر گرفن نے امریکی حکام کے حوالے سے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر اپنی ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ ”کیٹلان کولمین اوران کی فیملی کی بازیابی کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیا گیا بلکہ بات چیت کے ذریعے فیملی کو حوالے کیاگیا“۔

US official: there was NO military operation to release Caitlan Coleman and her family. This was a negotiated handover.