عالمی برادری کو بھارت کا لائن آف کنٹرول پر بچوں کو شہید کرنے کانوٹس لینا چاہیے:ترجمان دفتر خارجہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ عالمی برادری،اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کا لائن آف کنٹرول پر بچوں کو شہید کرنے اور امن کی کوششوں کوسبوتاژ کرنے کا نوٹس لینا چاہیے۔

#CFVsbyIndia Int’l Community, UN & human rights activists should condemn India for targeting children & endangering peace

2 ہندوستانی چوروں نے دوران واردات سنگین ترین جرم سرانجام دیا تو سعودی حکام نے پکڑ کر ایسی ہولناک سزا سنا دی کہ بھارتیوں کے پسینے ہی چھوٹ گئے ،خوف سے تھر تھر کانپنے لگے

نفیس زکریا کے مطابق بھارت نے رواں سال 1150بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں کی ،جس کے نتیجے میں 45شہری شہید ہوئے ،جن میں بچے بھی شامل ہیں۔

#CFVsbyIndia In 2017, India committed around 1150 ceasefire violations, martyred 45 & injured hundreds. Many children martyred & injured.