مشال خان کے قتل کی ویڈیو دیکھ کر صدمہ پہنچا،واقعے نے سیالکوٹ میں 2بھائیوں کے قتل کی یاد تازہ کردی:مریم نواز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے مردان واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشال خان کے قتل کئے جانے کی ویڈیو دیکھ کر صدمہ ہوا،مشال خان کے قتل چند سال قبل سیالکوٹ میں قتل کیے جانیوالے 2 بھائیوں کی یاد تازہ کردی۔

مشال کے بیہمانہ قتل پر افسردہ ہوں:وزیراعظم نے مردان واقعے کا نوٹس لے لیا

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ مشال خان کے قتل میں مشتعل جلوس کا خود منصف بننا ذہنی تنزلی اور پستی کا عکاس ہے اورکیا ہم گمراہ کن قوم کے طور پر جانے جانا چاہتے ہیں۔اس سے قبل وزیراعظم نواز شریف نے بھی مردان واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس لے لیا ہے۔یاد رہے کہ مشال خان کو مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں مشتعل طلباء نے تشدد کرکے قتل کردیا تھا۔

Images of brutal killing of two brothers in Sialkot years ago still haunts & now #MashalKhan. Do we want to be known as benighted nation?