”جے آئی ٹی میں پیشی کے لیے روانگی سے قبل وزیر اعظم نواز شریف نے آخری جملہ یہ کہا کہ ۔۔۔“

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم نواز شریف پاناما کیس میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے ۔جے آئی ٹی میں پیشی سے قبل وزیراعظم ہاوس سے روانگی کے وقت وزیراعظم مطمئن تھے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے ۔

نجی نیوز چینل دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ نگار سلمان غنی نے بتا یا کہ وزیراعظم کی جے آئی ٹی میں روانگی سے قبل ایک تصویر سامنے آئی جس میں پرویز رشید بھی ان کے ساتھ تھے ۔ سینئر صحافی نے کہا کہ میں نے پرویز رشید سے رابطہ کر کے پوچھا وزیراعظم نے روانگی سے قبل کیا کہا جس پر پرویز رشید نے بتا یا کہ وزیراعظم ہلکے پھلکے موڈ میں وزیر اعظم ہاوس سے باہر آئے اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں ،ہم اس محاذ پر بھی سرخرو ہونگے ۔دوسری جانب مریم نواز نے وزیراعظم ہاوس سے نواز شریف کی روانگی قبل ایک تصویر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن نے تاریخ رقم کردی ،وزیراعظم کی پیشی کے اس اقدام نے دوسروں کے لیے مثال قائم کردی ہے ۔

The day that creates history & sets a much required & welcome precedent for others to emulate. #NawazSharifIsMyPride pic.twitter.com/9xe26fH5AM