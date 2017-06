وزیر اعظم نے جے آئی ٹی میں پیش ہوکر تاریخ رقم کردی : مریم نواز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم پاکستان کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوکر تاریخ رقم کرتے ہوئے ایک خوش آئند مثال قائم کی۔

The day that creates history & sets a much required & welcome precedent for others to emulate. #NawazSharifIsMyPride pic.twitter.com/9xe26fH5AM