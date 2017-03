سندھ صوفیوں اور بزرگوں کی دھرتی ہے، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے: آصف علی زرداری

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سندھ صوفیوں اور بزرگوں کی دھرتی ہے، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ سندھ کی درگاہوں کے جانشینوں نے آج کراچی میں سابق صدر سے ملاقا ت کی۔

سابق صدر آصف علی زرداری سے پنجاب میں سیکورٹی واپس لینے کی خبر بے بنیاد او رمن گھڑت ہے :ترجمان حکومت پنجاب

ملاقات میں درگاہوں کی سیکورٹی کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ آصف علی زرداری نے درگاہوں کے جانشینوں کو یقین دلایا کہ سندھ حکومت درگاہوں کی سیکورٹی کے لئے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔

Delegation of Gadhi Nasheens of different Sufi Shrines of #Sindh called on President #PPPP @AAliZardari and Chairman #PPP @BBhuttoZardari. pic.twitter.com/XRN6helVgY