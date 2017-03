بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے ، ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی فوج کے مظالم کی شدید مذمت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے آج مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیری بچی کنزا کی شہادت اور اس کے بھائی کے زخمی ہونے پر گہرے رنج و دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کشمیر یوں کی نسل کشی کر رہی ہے ۔

بھارتی قابض فوج تحریک آزادی سے بوکھلا گئی ،3کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر جعلی مقابلے میں شہید کر دیا ،اندھا دھند فائرنگ سے10سالہ معصوم کنزا بھی شہید

بھارتی بربریت کا نشانہ بننے والے بچوں کے والدین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں ۔قابض بھارتی فوج کی جانب سے معصوم کشمیری بچوں پر بزدلانہ حملے پر بھارت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں

We strongly condemn brutal killing of minor girl Kaneeza &injuries to minor Farooq in IoK by Indian occupation forces.