خیبر پختونخوا کے ملین ٹری منصوبے کی تعریف ، وفاقی محکمہ اطلاعات نے ٹوئٹ ڈیلیٹ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی ادارے سارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور سیاسی اختلافات سے بالا ہو کر صرف ملک کی بہتری کے لئے کردار ادا کرنا ان کے نصب العین میں شامل ہوتا ہے۔ دفاقی ادارے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی مگر یہ کوشش انہیں بھاری پڑ گئی اور مجبورا دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر محکمہ اطلاعات کے حکومت پاکستان کے نام سے موجود اکاﺅنٹ نے ایک ٹوئٹ کیا، ٹوئٹ میں خیبر پختونخوا کے بلین ٹری منصوبے کی تعریف کی گئی ، ٹوئٹ میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت آج اپنے ملین ٹری منصوبے کی کامیابی کو منا رہی ہے، ساتھ ہی تحریک انصاف کی جانب سے چلائے گئے ہیش ٹیگ کو بھی ٹوئٹ کیا جس میں ”ملین ٹری سونامی“ اور” #GreenPakistanBeginsWithKP “شامل تھے، پی آئی ڈی کے اس ٹوئٹ کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے اس عمل کو سراہا مگر صرف چند منٹوں بعد اس ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کردیا گیا، اس ٹوئٹ کے ڈیلیٹ ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے وفاقی حکومت کو جی بھر کے برا بھلا کہا اور اس اقدام کو عدم برداشت قرار دیا۔

And the following tweet be like, “Mujhe Kiyo Delete Kiya?” ????#GreenPakistanBeginsWithKP pic.twitter.com/eqg2NzngAN