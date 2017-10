لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں ،بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنرکی دفتر خارجہ طلبی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کرلیا۔

Indian DHC summoned over unprovoked #CFVsbyIndia in Kotli/Nikial Sector yesterday that caused Shahadat of 2 children &injuries to 4 others