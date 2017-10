شہرہ آفاق باکسرمحمدعلی مرحوم کی اہلیہ کاپی اے ا یف اکیڈمی اصغرخان کادورہ:ترجمان پی اے ا یف

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)شہرہ آفاق باکسرمحمدعلی مرحوم کی اہلیہ خلیلہ کماچوعلی نے پی اے ا یف اکیڈمی اصغرخان کادورہ کیا جس میں انہوں نے فلائنگ انسٹرکٹر اور ایوی ایشن کیڈٹ سے ملاقات بھی کی۔

Khalilah Camacho Ali, ex-wife of M Ali Clay visited PAF Academy Asghar Khan, also flew training mission in the Super Mushshak aircraft. pic.twitter.com/ZCf4fQ5nBy