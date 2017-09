وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ملاقات

انقرہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف کا ترکی کے صدرطیب اردگان سے ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ترکی کے ساتھ دوستی پر فخر ہے،ترکی میں پرتپاک استقبال پر ترک حکومت اور آپکا شکر گزار ہوں۔

امریکہ نے 12سالوں میں 327مرتبہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی،ڈرون حملوں میں 2ہزار 8سو25افراد جاں بحق اور35سو47زخمی ہوئے، تازہ ڈرون حملہ نئی افغان پالیسی کا شاخسانہ؟

تفصیلات کے مطابق وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف آج ترکی کے دو روزہ پر وہاں پہنچے ہیں،ترک صدر سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی قیادت نے اپنے عمل سے عوامی خدمت کی منفرد مثال قائم کی ہے،پنجاب میں ترکی کے تعاون سے بننے والے منصوبوں نے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔

وزیر اعلی پنجاب کا کہنا تھا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ، ٹرانسپورٹ اور سولر انرجی میں تعاون پرترکی کے خاص طور پر شکر گزار ہیں۔

One-on-One meeting between @CMShehbaz and Turkish President @RT_Erdogan starts at Yildiz Sarayi (Mabeyn Palace) Istanbul #CMinTurkey pic.twitter.com/GnmPgz9R2x