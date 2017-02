دشمن کے حکم پر دہشتگرد افغانستان سے آ کر کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کریں اور جواب دیں گے: آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہونے والی دہشتگردی کی لگاتار کارروائیوں کے بعد پاک فوج نے افغانستان کے حوالے سے اہم ترین اعلان کردیا۔

’’ قوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لو، اور فوری لو‘‘آرمی چیف نے پاک فوج کو کھلی چھٹی دے دی

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سیہون شریف پر ہونے والے افسوسناک خود کش حملے کے بعد کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے دہشتگردانہ حملے پاکستان مخالف دشمن قوتوں کے حکم پر کیے جا رہے ہیں۔ دہشتگرد افغانستان میں موجود اپنی کمین گاہوں سے نکل کر پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے واضح کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں اورر دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔

لعل شہباز قلندر کامزار خون سے لال ، درگاہ پر قیامت صغریٰ کا منظر،خود کش حملے میں 50 سے زائد افراد شہید ،100 سے زائد زخمی

واضح رہے کہ درگاہ لعل شہباز قلندر پر ہونے والا دھماکہ پچھلے 5 دنوں میں ہونے والا آٹھواں حملہ ہے ۔ دہشتگردوں نے پے در پے حملوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں کو نشانہ بنایا ہے۔

