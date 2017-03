آرمی چیف قمر باجوہ تین روزہ دورے پر چین پہنچ گئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تین روز دورے پر چین پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے چین کے اعلیٰ فوجی اورسول حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چینی حکام نے خطے میں سیکورٹی کی بہتر صورت حال میں پاک آرمی کے کردار کی تعریف کی۔دونوں ممالک نے فوجی تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ آرمی چیف کا یوم پاکستان پریڈ پر پیپلزلبریشن آرمی کا دستہ بھیجنے پر اظہار تشکر۔جبکہ دوسری جانب سعودی فرمانروا شاہ سلمان بھی چین میں موجود ہیں۔

سی پیک کے خلاف دشمن قوتوں کی چالوں سے واقف ، پاک فوج ناپاک عزائم خاک میں ملانے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے: آرمی چیف

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تین روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے چین کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں ۔ آرمی چیف نے چینی ایگزیکٹیو نائب وزیر اعظم ژانگ گاﺅ لی،وائس چیر مین سینٹرل وائس کمیشن جنرل فان چنگ لانگ ،۔چیف آف جوائنٹ سروس ڈیپارٹمنٹ جنرل فانگ فیوجی، اورکمانڈر پیپلز لبریشن آرمی جنرل لی ژوچنگ سے ملاقاتیں کیں.

