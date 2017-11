بلوچستان میں قتل کیے جانیوالے 15 پنجابی نوجوان دراصل کون تھے اور وہاں کیا کام کرتے تھے؟ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ذمہ داری قبول کرلی، قتل کی وجہ بھی بتادی

کوئٹہ ، لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان کے ضلع کیچ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کی نعشیں برآمد ہوئی ہیں جنہیں گاڑی سے اتار کر گولیاں ماری گئی تھیں ، مقامی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ ہلاک شدگان غیرقانونی طور پر ایران کے راستے خلیجی ممالک اور یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دراصل کہانی کچھ اور نکلی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وجہ بھی بتادی ۔

بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ نے بھی تصدیق کی کہ ہلاک شدگان کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے اور ہلاکت کی ذمہ دار کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، بلوچستان لبریشن فرنٹ نے بھی ایک بیان میں ذمہ داری قبول کی ہے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہاکہ” بی ایل ایف کے جنگجوﺅں نے 15افراد کو گرفتار کرکے سزادی جو پاکستانی عسکری تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیواو) کے ساتھ کام کررہے تھے ، ان کی ایف ڈبلیو او کیساتھ کام کرنے کی اعترافی ویڈیوز جلد جاری کی جائیں گی “۔

BLF fighters arrested and executed fifteen personnel of Pakistani military construction company Frontier Works Organization (FWO) in Kech. Their confessional video for working with FWO will be released soon.