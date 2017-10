پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب،ملیحہ لودھی کاپاکستان پر اعتماد کرنے پر اظہار تشکر

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا،عالمی ادارے میں امریکا اور اس کے اتحادی ممالک کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے پاکستان پر اعتماد کرنے کاشکریہ اداکیا۔

Pakistan Wins Election to the Human Rights Council for the term 2018-20 held today at United Nations General Assembly New York