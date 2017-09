ترکی اورپاکستان کے عوام عالمی مسائل پر ایک ہی طرح سوچتے ہیں:شہبازشریف

استنبول(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلی پنجاب محمد شہباز شریف کاکہنا ہے ترکی اورپاکستان کے عوام عالمی مسائل پر ایک ہی طرح سوچتے ہیں، پاکستان کے عوام ترکی کے بے پایاں تعاون کو کبھی فراموش نہیں کرسکتے۔

جنگی تنازعات ، موسمیاتی تبدیلی کے باعث بھوک اور قحط سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے:اقوام متحدہ

تفصیلات کے مطابق وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے ترک وزیر اعظم یلدرم بن علی کی جانب سے دئے گئے ظہرانے میں شرکت کی جس میں ان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان نے اتحاد اوراتفاق کی قوت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ پر کافی حد تک قابو پالیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیاں اقوام عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جنگ ہو یاسیلاب یازلزلےیا کوئی اورقدرتی آفت ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ہرموقع پر بھر پور ساتھ دیا ہے ،گزشتہ چار برسوں کے دوران ترکی کیساتھ تعلقات کو فروغ دینا مسلم لیگ(ن) کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل رہا ہے۔

گفتگو میں ترک وزیر اعظم یلدرم بن علی کا کہنا تھا کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائے، ترکی کے دوست پاکستان کے دوست ، پاکستان کے بدخواہ ترکی کے بدخواہ ہیں۔ان کامزید کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کیخلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ترک وزیراعظم کا ترکی اورپاکستان کے تجارتی مراسم کو فروغ دینے کیلئے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے کے حوالے سے وزیراعلیٰ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ترکی پنجاب حکومت کیساتھ کم آمدنی والے افراد کیلئے رہائشی سہولتیں،امن وعامہ اوردیگرشعبوں میں مدداورتعاون فراہم کرے گا۔

ترکی وزیر اعظم کی جانب سے دئے گئے ظہرانے میں ترک ڈپٹی وزیراعظم رجب اکدغان (Mr.Recep Akdag) کے علاوہ دیگر اعلی ترک حکام نے شرکت کی۔

Some moments from the meeting between @CMShehbaz and Prime Minister of Turkey Binali Yıldırım #CMinTurkey pic.twitter.com/RpH8sstMgu