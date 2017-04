بزدل بھارتی فوج کی نہتے کشمیری پر ظلم ڈھانے کی ایک اور ویڈیو جاری، بے رحم تشدد نے حامد میر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا، دیکھ کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اقوام عالم کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ آئے روز کشمیری نوجوانوں پر بھارتی فوجیوں کے مظالم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں لیکن ان کی شنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

تشدد کر کے پاکستان مردہ باد کے نعرے لگوانے کی ویڈیو سامنے آئی تو پھر پتھراﺅ سے بچنے کیلئے کشمیری نوجوان کو بھارتی فوج کی جیب کے سامنے باندھنے کا معاملہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور اب ایک اور ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی جس میں ایک نہتے کشمیری کو متعدد فوجی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔

معروف صحافی حامد میر نے کشمیر پر ظلم ڈھائے جانے کی ویڈیو شیئر کی اور اپنے پیغام میں کہا کہ ”جموں و کشمیر میں ہٹلر کی واپسی۔۔۔! تازہ ترین ویڈیو دیکھیں جس میں ایک نہتے کشمیری پر مسلح فوجی ظلم ڈھا رہے ہیں۔“

حامد میر کی جانب سے ویڈیو شیئر کئے جانے کے بعد اسے ہزاروں مرتبہ ری ٹویٹ کیا جا چکا ہے اور ہزاروں افراد نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔

Return of Hitler in Jammu and Kashmir just watch this latest video an unarmed Kashmiri boy facing torture from armed soldiers pic.twitter.com/tjXfxGcyDL