’اب وقت آگیا ہے کہ پاکستانی جھنڈے میں تبدیلی کی جائے اوراس میں سے ۔ ۔ ۔‘زید حامد نے متنازعہ ترین بات کہہ دی، ایسی بات کہ پاکستانی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف دفاعی تجزیہ نگار زیدحامد نے کہاہے کہ پاکستانی پرچم سے سفید رنگ ہٹادینا چاہیے ، اس بیان کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا اور صارفین نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بیان واپس لینے کی بھی تجویز دی تاہم زیدحامد نے اپنا بیان واپس لینے سے انکار کردیا اور واضح کیا کہ اسلامی شناخت کیلئے ہی قائد اعظم اور علامہ اقبال لڑے تھے ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر بظاہر تقسیم سے قبل کی ایک تصویرشیئر کرتے ہوئے زید حامد نے لکھاکہ ’کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مسلم لیگ کا اصل جھنڈا سبز تھا، جس کے تلے ہم پاکستان کے لیے لڑئے اورآزادی حاصل کی ‘۔

Have you noticed that original Muslim league flag was pure Green under which we fought for Pakistan & gained our freedom.

Should bring back. pic.twitter.com/3VBFyxplWD — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 15, 2017



زید حامد کی یہ ٹوئیٹ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑھے ہاتھوں لیا اور اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دینے والے سفید رنگ کو جھنڈے سے الگ کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے دی گرین فرنٹ نامی صارف نے لکھا کہ ’آپ سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ہماری غیرمسلم اقلیتوں کیلئے ہے ، ان میں سے ان لوگوں جیسے بہت سے افراد نے حصہ لیا، پاکستان صرف مسلمانوں کی حفاظت کیلئے نہیں بلکہ برہمن، ہندوﺅں اور سکھوں کی حفاظت کیلئے بھی بنا‘۔

I disagree :) . It looks good. It's stand for our non-muslim minorities after all. Many who contributed, like these: pic.twitter.com/FdlNAvFMdB — The Green Front. (@UnNamed075) August 15, 2017



فواد بیگ نے استفسار کیا کہ پاکستان کا موجودہ جھنڈا قائد اعظم محمد علی جناح نے منظور نہیں کیا تھا؟‘

My question is whether the current flag was not approved by Quaid for Pakistan? — Fawad Baig (@ACMA_81) August 15, 2017



عامرہ فاروقی نے اپنے جذبا ت کا اظہار کچھ یوں کیا۔

سر آپ اتنے فارغ کیوں ہیں کام سے بھی دماغ سے بھی ???????? — Aamira Farooqui (@AamiraZartash) August 16, 2017



صارفین نے زید حامد سے اپنے بیان پر معذرت کرنے کا مطالبہ کردیا اور ساتھ ہی ان کے ایک پرانے پیروکار محمد ابراہیم نے لکھا کہ ’آپ صرف اپنے غلط نظریئے کا دفاع کررہے ہیں، آپ کو یہ تسلیم کرلینا چاہیے ، میں آپ کا پرانا پیروکار ہوں اور آپ سے محبت کرتاہوں لیکن اس معاملے میں آپ سے مکمل اختلاف کرتاہوں‘۔

Your are just defending your wrong openion..you should admit it ..i am your old followers and love you but on this i totaly disagree. — Muhammad IBRAHIM (@IBM521) August 15, 2017



صارفین کی طرف سے شدید تنقید کے باوجود زید حامد نے اپنے بیان پر معذرت کرنے سے انکار کرتے ہوئے لکھاکہ ’ہم معافی مانگنے نہیں جارہے ، قائد اعظم اور علامہ اقبال اسلامی شناخت کیلئے لڑے، اقلیتیں اسلام میں محفوظ ہیں‘۔