پاک بھارت فائنل ٹاکرہ ،آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی میدان میں آگئے ،فائنل کے بڑے معرکے سے قبل دو ایسے سٹار کرکٹرز سے ملاقات کر لی کہ جان کر آپ کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی تاریخ کے سب سے بڑے فائنل میچ سے قبل پوری قوم جیت کے لیے دعا گو ہے ۔کرکٹ بخار میں مبتلا پاکستانی قوم کو بڑے ٹاکرے کا انتظارہے ،ایسے میں آرمی چیف بھی میدان میں آگئے ،جنہو ں نے کرکٹ لیجنڈز سرویوین رچرڈ اور آئن چیپل کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ لیجنڈز کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام راولپنڈی میں واقع آرمی ہاوس میں کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ویوین رچرڈ اور آئن چیپل کا پاکستان کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر ڈی جی ائی ایس پی آر میجرجنرل آصف غفور بھی آرمی چیف کے ہمراہ موجود تھے۔اس سے قبل آئن چیپل اور ویون رچرڈز نے نتھیا گلی میں عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی۔واضح رہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف شاندار جیت پر بھی پاک فوج نے مبارکبا د دی تھی ۔

COAS hosted dinner at Army House for cricket legends Sir Vivian Richards and Ian Chappell. Thanked them for visiting Pakistan. pic.twitter.com/ia1bJQ3Iop