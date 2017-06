عمران خان کا ایک بار پھر جنگ ، جیو گروپ کے خلاف اعلان جنگ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر جنگ ، جیو گروپ کے خلاف اعلان جنگ کردیا، اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے جنگ ، جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کو شریف خاندان کی کرپشن کا محافظ قرار دے دیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں عمران خان نے کہا کہ میڈیا کے گاڈ فادر میر شکیل الرحمان نے حکومت کی جانب سے اشتہارات کی شکل میں ملنے والے تحائف کے بعد گاڈ فادر شریف کی کرپشن کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔

Godfather of media, MSR, has taken it upon himself, after generous gifts of govt ads, to protect the corruption of Godfather Sharif. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 17, 2017



انہوں نے کہا کہ کسی بھی میڈیا ہاﺅس کیلئے کرپٹ ، منی لانڈرر، ٹیکس چور اور اثاثے چھپانے والے افراد کا اس طرح تحفظ کرنا غیر اخلاقی و غیر ذمہ دارانہ ہے۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مخصوص میڈیا ہاﺅسز اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔

It is unethical & immoral for a media house to protect the corrupt, the money launderers, asset concealers & tax evaders.Simply unacceptable — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 17, 2017



واضح رہے کہ 2014 میں دھرنے کے دوران عمران خان نے جنگ ، جیو گروپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا جس کے باعث مذکورہ ادارے کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔