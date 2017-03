آئی جی خیبر پختونخوا کی ریٹائرمنٹ،ناصر درانی کے جانے پر افسردہ ہیں:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ آئی جی ناصر درانی کے جانے پر افسردہ ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آئی جی خیبر پختونخوا ناصر خان درانی آج ریٹائر ہوجائیں گے،ناصر درانی کے جانے پر افسردہ ہیں۔عمران خان کا کہنا تھا کہ کے پی کے پولیس کو پروفیشنل فورس بنانے پر ناصر درانی کے مشکور ہیں۔ناصر درانی نے خیبر پختونخوا پولیس میں اصلاحات لانے کیلئے لگن سے کام کیا۔یاد رہے کہ آئی جی ناصر درانی آج ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔

IG Durrani showed that dedicated officers, when provided with an enabling environment, can reform our state institutions to global standards