”26 اکتوبر سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیں گے“ وفاقی وزیر نے تہلکہ خیز اعلان کر دیا، تحریک انصاف میں کھلبلی مچ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر مملکت طارق فضل چوہدری نے کہا ہے کہ عمران خان اگر روپوش نہ ہوئے تو 26 اکتوبر سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ انہیں عدالت میں پیش کرنا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔عمران خان کا 26 اکتوبر کو رضاکارانہ طور پر الیکشن کمیشن جانے کا فیصلہ

حامد میر کے پروگرام میں گفتگو کے دوران طارق فضل چوہدری سے سوال پوچھا گیا کہ ”انوشے رحمان اور دانیال عزیز نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ مشرف اور عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے نہیں اداروں نے گرفتار کرنا ہے تو کیا حکومت اور ادارے دو مختلف چیزیں ہیں؟ “

اس پر وزیر مملکت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”جہاں تک ان اداروں کا تعلق ہے جنہوں نے براہ راست کارروائی کر کے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے وہ یقینا حکومت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہو گا کہ الیکشن کمیشن نے بھی توہین عدات کے کیس میں عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔

حکومت الیکشن کمیشن کے احکامات کی بالکل تکمیل کرے گی۔ اگر عمران خان روپوش نہ ہوئے تو گرفتار ہو جائیں گے کیونکہ انہیں عدالت میں پیش کرنا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔“

یہ بھی پڑھیں۔۔۔توہین عدالت کیس،الیکشن کمیشن کا عمران خان کی گرفتاری کیلئے حکم نامہ اسلام آباد پولیس کومومول،26 اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم

واضح رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے تحریک انصاف کے اہم اجلاس میں سینئر قائدین سے مشاورت کے بعد 26اکتوبر کو رضاکارانہ طور پر الیکشن کمیشن جانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Minister of State from Islamabad Dr Tariq Fazal Chaudhry claimed @ImranKhanPTI will be arrested before Oct 26th what do you think? pic.twitter.com/Ltc9yaXXyp