”میں تو اس لئے گئی تھی کہ۔۔۔“ مریم نواز میدان میں آ گئیں، شہباز شریف سے ملاقات کی ایسی وجہ بتا دی کہ جان کر خود شہباز شریف کی حیرانی کی حد نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ انکل شہباز کو سلام کرنے اور چائے پینے کیلئے گئی تھیں مگر میڈیا نے ملاقات کو مختلف رنگ دیدیا ہے۔

مریم نواز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ” انکل شہباز کو سلام کرنے اور چائے پینے گئی تھی۔ ملاقات اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ حیران ہوں کہ میڈیا نے اس ملاقات کو کیا رنگ دیدیا ہے۔“

Had gone for salam to my Uncle's where he most lovingly treated me to lavish afternoon tea. Surprised to see the spin given by media!