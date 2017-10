کینسر کی مریضہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر امی کی صحت یابی کے لئے دعا کی: مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کے حلقہ انتخاب میں گئی ، حلقے کے عوام نے مجھے بے شمار دعائیں دیں ، لیکن ایک لمحے نے میرے دل کو چھو لیا ، جب کینسر کی مریضہ خاتون نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری امی کی صحت یابی کے لئے ڈھیروں دعائیں کیں۔

مریم نواز کا این اے 120 کا دورہ،پارٹی رہنماﺅں اور کارکنوں سے ملاقاتیں، حلقے کے مسائل سنے

تفصیلات کے مطابق مریم نواز شریف نے آج کا دن اپنی والدہ کلثوم نواز کے حلقہ انتخاب این اے120میں گزارا ، جہاں انہوں نے حلقے کے عوام کے مسائل سنے جبکہ مسلم لیگ(ن) کے کارکنوںسے ملاقاتیں کیں، اس دورے کے حوالے سے مریم نواز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے تاثرات ٹوئٹ کئے۔

Nothing is as gratifying as being with them ! pic.twitter.com/sAOrunfX9q