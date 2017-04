بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ ،’ مریم لائٹ چلی گئی ‘ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی حکومت کی جانب سے انرجی بحران کے خاتمے کیلئے بڑے بڑے دعوے کرکے ووٹ تو حاصل کرلیے گئے لیکن حکومت 4 سال کے دوران عوام کو بجلی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے۔ شہروں میں 14 سے 16 اور دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شدید گرمی اور طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکال دیں جس پر بعض لوگ تو سڑکوں پر نکلے جبکہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ پاکستان بھر میں ” مریم لائٹ چلی گئی“ (#MaryamLightChaliGai) ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔

Load shedding update pls? Kindly mention your district/area. Thank you.

کچھ روز پہلے مسلم لیگ ن کی مرکزی رہنما اور وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے باخبر رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کیلئے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر کا سہارا لیا۔

Load shedding update with your area/district name, please.