’فوری طورپر خیبرپختونخوا حکومت سے رابطہ کریں اور ۔ ۔۔ ‘وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنے وزیر کو حکم دیدیا،پاکستانیوں کے دل جیت لیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب کے بعد اب کی بار ڈینگی نے پشاور کو اپنا نشانہ بنالیا اور اب تک ہزاروں افراد متاثر ہوچکے ہیں ، ایسے میں پریشان حال بھائیوں کی مدد کیلئے وزیراعلیٰ پنجاب شہبازشریف میدان میں آگئے ہیں اور ڈینگی مرض بڑھنے کے حوالے سے وزیر صحت پنجاب اورسیکریٹری کو خیبرپختونخوا کی حکومت سے فوری رابطے کی ہدایت کردی ۔

وزیراعلیٰ پنجاب کاکہناتھاکہ خیبرپختونخوا میں بسنے والے ہمارے بھائی ہیں، ڈینگی مرض سے نمٹنے کے لئے اپنے بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کیلئے حاضر ہیں،ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرکے خوشی ہوگی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شہبازشریف نے لکھا کہ ’ خیبرپختونخواہ کے رہائشی بھی ہمارا اپنا خون ہیں، پنجاب حکومت ڈینگی کیخلاف لڑنے کے لیے خیبرپختونخواحکومت سے مکمل تعاون کرے گی ، ہم سب کو ایک دوسرے کاخیال رکھنا چاہیے ‘۔

Residents of KP r our own blood&kin. Punjab govt will extend full cooperation 2 KPGovt 4 fighting dengue-We must all take care of each other