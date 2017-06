فخر زمان نے بھارت کے خلاف زندگی کی پہلی سنچر ی بنا لی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی ٹیم کے بلے باز فخر زمان نے انٹر نیشنل میچ میں اپنی زندگی کی پہلی سنچری بھارت کے خلاف مکمل کر لی ۔تفصیل کے مطابق اننگز کے شروع میں بھومرہ کی گیند پر وکٹ کیپر دھونی نے فخر زمان کا کیچ لیا لیکن پاکستانی قوم کی دعاﺅں اور خوش قسمتی سے فخر زمان کیچ پکڑا کر بھی کریز پر رہے کیو نکہ بھومرہ نے نو بال کرائی تھی ۔اس کے بعد فخر زمان نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور بھارت کے تمام باولرز کی پٹائی شروع کردی ۔فخر پاکستان نے 12چوکوں اور 2چھکوں کی مدد سے92گیندوں پر شاندار سنچر ی بنا کر پاکستان کی جیت کی امیدیں روشن کردیں ۔

A maiden ODI 100 for Fakhar Zaman! What a time for the @TheRealPCB opener to do it!https://t.co/Cer70pIRoh #PAKvIND #CT17 pic.twitter.com/QWUlaox6qn