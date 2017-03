پاک فضائیہ کے ہیرو ایم ایم عالم کی چوتھی برسی ، ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) جنگ1965ءمیں بھارتی فضائیہ کے طیاروں پر عقاب کی مانند جھپٹنے والے پاک فضائیہ کے جاں باز پائلٹ ایم ایم عالم کی چوتھی برسی آج منائی جارہی ہے۔ سوشل میڈیا پر قوم کے عظیم ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے صارفین نے ایم ایم عالم کی تصاویر اور کارناموں کو نمایا ں کرنا شروع کردیا ۔ٹوئٹر پر ایم ایم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے شروع کیا جانے والا ٹرینڈ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

ضیاءالحق نے ایم ایم عالم کو جبری ریٹائرڈ کیا، مراعات بھی روک لیں

ایم ایم عالم دنیا بھر کی فضائیہ میں ایک منفرد ریکارڈ بنانے والے پاک فضائیہ کے عقابی نظر رکھنے والے افسر تھے۔ انھوں نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بھارتی فضائیہ کے متعدد جہاز گرا کر نہ صرف حملہ پسپا کیا بلکہ عالمی ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ایم ایم عالم کا یہ کارنامہ نا صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے بلکہ جنگی ہوا بازی کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بھی ہے۔

میانوالی ایئر بیس کا نام ایم ایم عالم ایئر بیس رکھ دیا گیا, کسی نے فوج مانگی نہ کہیں بھیج رہے ہیں'وزیر اعظم نواز شریف

پاکستان کا ہیرواسکواڈرن لیڈر محمد محمودعالم المعروف ایم ایم عالم 7 ستمبر 1965ءکو جب بھارتی ہنٹر طیاروں نے سرگودھا ایئربیس کی جانب منہ کیا تو بہادر پائلٹ نے دشمن کے9جنگی طیارے مار گرائے۔

گیارہ سا لہ لڑکی برطانیہ کی کم عمر ترین ماں بن گئی

وطن عزیز کے اس عظیم ہیرو کو دشمن کے خلاف تاریخ ساز کارنامے پر ستارہ جرات سے نوازا گیا، اور ان کا وہ جنگی جہاز ایف 86 جولائی 1983 ءمیں مال روڈ پر ٹاﺅن ہال کے سامنے تاریخی یادگار کے طور پر نصب کر دیا گیاتاکہ آنے والی نسلیں اپنے اس ہیرو پر فخر کرسکیں۔

Nation salutes this hero who had an old fighter plane but the courage of an eagle.????????????

#TheLastHeroOfUnitedPakistan pic.twitter.com/LQJ1E5y0Tl