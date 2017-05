پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی سیکریٹری اطلاعات کو ایف ائی اے نے حراست میں لے لیا، سنگین ترین الزام لگ گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کور کمیٹی کے رکن نے الزام عائد کیا ہے کہ ”پی ٹی آئی بلوچستان کے سابق صوبائی سیکرٹری برائے اطلاعات سالار خان کاکڑ کو ایف آئی اے نے حراست میں لے لیا ہے“۔

خبر رساں ادارے’ایکسپریس ٹریبیون‘ کی رپورٹ کے مطابق وزیرمملکت برائے اطلاعات تو نشریات مریم اورنگزیب کی سائبر کرائم قانون کی خلاف ورزی کرنیوالوں کو وارننگ دینے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما قاسم خان سوری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف آئی اے نے ہماری پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے سرگرم کارکن کو حراست میں لے لیا ہے۔

قاسم خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”ایف آئی اے آفس میں سالار کے ساتھ تھا اور اس کو حراست میں لینے کی ساری کارروائی کا چشم دید گواہ ہوں،اس کو اسلام آباد لے جایا جارہا ہے ۔اپنے لڑکے پر فخر ہے!“۔

Was with Salar in FIA office & witnessed all the procedure of him being taken in custody. He's being taken to islamabad. Proud of our boy! pic.twitter.com/BsTxglDarC — Qasim Khan Suri (@QasimKhanSuri) May 17, 2017

رہنما پی ٹی آئی نے ایف آئی کی جانب سے سالار خان کو حراست میں لینے کا لیٹر بھی اپنے ٹوئٹراکاﺅنٹ پر شیئر کیا۔

The notice FIA gave us after taking Salar in custody. About time pti took a strong stance for its supporters. I m with Salar.#weAreAllSalar pic.twitter.com/hXbICYBRuc — Qasim Khan Suri (@QasimKhanSuri) May 17, 2017

سالار خان نے حراست میں لئے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیاکہ ”اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل فون ہمیں جمع کرادو“۔

Told to submit mobile & laptop to FIA! ofcourse sir, we dont ev a private life; u r welcome to tour my family pics & discussions! The Heck! — Salar Sultanzai (@MeFixer) May 16, 2017

سالار نے مزید لکھا کہ” لیپ ٹاپ اور موبائل فون نہ ہونے کی وجہ سے واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا ذرائع پر دستیاب نہیں ہونگا“۔

On our way to submit mobile and laptop. Will not be available on whatsapp etc. — Salar Sultanzai (@MeFixer) May 17, 2017

پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حراست میں لئے جانے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ”حکومت سائبر کرائم قانون کی آڑ میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کوڈرا دھمکا کے اور حراست میں لیکر سیاسی طور پر نشانہ بنارہی ہے جو کہ جمہوریت میں ناقابل قبول ہے“۔

Govt abusing Cyber Crime Law to politically victimise PTI social media activists by threatening/arresting them. Unacceptable in a democracy — Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2017

یاد رہے کہ وزیر مملکت نے گزشتہ دنوں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ”جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آئینی ریاستی اداروں کے خلاف پراپیگنڈہ کررہے ہیں ان کو خبردار کیا جارہا ہے کہ اس ناپسندیدہ سرگرمی سے باز رہیں ،ورنہ ان تمام مشکو ک اکاﺅنٹس جو کہ پراپیگنڈہ کررہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی“۔