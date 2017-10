سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانوی پارلیمنٹ میں لیکچر دیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں پاک برطانیہ تعلقات کے موضوع پر لیکچر دیں گے ، انہیں لیکچر کی دعوت برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر رحمان چشتی نے لیکچر دینے کی دعوت دی تھی۔

تفصیلات کے مطابق کنزرویٹوپارٹی کے رحمان چشتی نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں پاک برطانیہ تعلقات کے حوالے سے لیکچر دینے کی دعوت دی جو کہ انہوں نے قبول کر لی ہے اور اب آئندہ چند روز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں لیکچر دیں گے ۔

Good meeting Fr Prime Minister ???????? Nawaz Sharif looking at???????????????? relations have invited him to give a lecture in Parliament on ???????? ???????? relations pic.twitter.com/zPuPxMPE7G